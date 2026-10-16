Un sospechoso de robar una motocicleta en Villa Rosa fue detenido durante allanamientos realizados en las últimas horas en Pilar. El procedimiento permitió secuestrar un arma de fuego con la numeración suprimida, ropa y piezas de una moto Benelli.

Las cámaras fueron clave para identificar al acusado

La víctima, una mujer de 27 años, radicó la denuncia en la Comisaría Pilar 5ª, cuyo personal realizó amplias tareas de campo para individualizar al responsable. De acuerdo a fuentes policiales consultadas por Pilar de Todos, los efectivos recolectaron filmaciones del Centro de Operaciones y Monitoreo (COM) y de cámaras privadas, además de testimonios.

Siempre de acuerdo a las fuentes, las imágenes resultaron fundamentales para orientar la investigación y definir los domicilios a allanar.

Tres allanamientos simultáneos

Con esos elementos, el Juzgado de Garantías Nº 7 del Departamento Judicial de San Isidro dispuso tres allanamientos. Se ejecutaron de manera simultánea, con la colaboración del Grupo Táctico Operativo (GTO) de dependencias del distrito, el Grupo de Prevención Motorizada (GPM), el Grupo de Apoyo Departamental (GAD) y la Guardia Urbana de Pilar.

Puede interesarte

En el primer objetivo, en la calle Fader, el resultado fue negativo. En el segundo, sobre una finca de la misma calle, los efectivos detuvieron al sospechoso, un joven de 19 años.

Un arma sin numeración

En el tercer domicilio, en la calle San Martín, en Derqui, se secuestró un arma de fuego tipo pistolón calibre 14 con la numeración suprimida. En el mismo allanamiento se hallaron un cartucho calibre 12, otro calibre 22, un casco negro, documentación y ropa que los investigadores creen que fue utilizada el día del robo. También se encontraron cachas plásticas de una Benelli TNT 150 cc.

Entre lo incautado, además, figuran un teléfono celular y proyectiles intactos.

A disposición de la Justicia

El detenido quedó alojado en la Comisaría Pilar 5ª y a disposición de la Justicia, en una causa caratulada como robo agravado. La investigación está a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio (UFIJ) Nº 3 de Pilar, con el fiscal Germán Camafreitas.