Un sospechoso fue detenido en las últimas horas en Pilar Centro, acusado de sustraer el celular de una persona que dormía en una parada de colectivos, en inmediaciones de la estación ferroviaria.

Las cámaras detectaron el momento del hecho

Los monitoristas del Centro de Monitoreo Zonal Paseo de la Estación observaron a través de las cámaras de seguridad cuando el individuo se apoderó del teléfono de la persona que descansaba en la parada.

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Alerta inmediata a Guardia Urbana

Tras la detección, se dio aviso de inmediato a los móviles de Guardia Urbana, que acudieron a asistir a la víctima, según informaron fuentes oficiales. En tanto, los operadores mantuvieron el seguimiento digital del sospechoso en tiempo real.

Interceptado a pocos metros

Gracias a esa coordinación, el sospechoso fue interceptado a pocos metros del lugar. Durante la huida había descartado el teléfono, que fue recuperado por los agentes.

Por su parte, la causa fue caratulada como «Tentativa de hurto» y quedó con intervención de la Unidad Funcional de Instrucción N.º 3 de Pilar.