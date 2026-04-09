Un llamativo hecho delictivo se registró en la localidad de Del Viso, donde un hombre fue detenido luego de ingresar a robar a un restaurante y ocultarse dentro de un freezer para evitar ser descubierto por la policía.

El episodio ocurrió cerca de las 3 de esta jornada en el comercio “La vinería WineBar”, ubicado sobre la colectora de Panamericana.

El sospechoso accedió al predio tras escalar un paredón lateral y, ya en el interior, utilizó una escalera que se encontraba en un pasillo para alcanzar una ventana, por la que finalmente logró ingresar al local.

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Sin embargo, a los pocos minutos se activó la alarma del comercio, lo que alertó a uno de los propietarios, de 39 años, quien dio aviso inmediato a la policía.

Mientras tanto, el intruso comenzó a reunir mercadería con fines de robo. El sujeto, de hecho, llegó a preparar ocho bandejas de carne congelada, entre las que había cortes como ojo de bife, carne picada, paleta, lomo, entraña y productos de cerdo en escabeche.

Ante la llegada de los efectivos del Comando de Patrulla Pilar, el sospechoso intentó eludir la detención con una maniobra poco habitual: se introdujo en un freezer de gran tamaño y permaneció allí oculto durante varios minutos, consignó Resumen.

Sin embargo, tras una inspección del lugar, los agentes lograron localizarlo dentro del equipo de frío y procedieron a su aprehensión sin incidentes. El detenido, de 28 años y domiciliado en Manuel Alberti, contaría con antecedentes por hechos de características similares.

La causa fue caratulada como “hurto por escalamiento” y quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción N°2 de Pilar, a cargo del fiscal Andrés Quintana.