El trabajo articulado del Sistema Integral de Seguridad permitió el rápido esclarecimiento de un robo ocurrido en Presidente Derqui.

Los operadores del Centro de Monitoreo Zonal (CMZ) Paseo Antonio Toro detectaron a un sujeto que circulaba de manera sospechosa por las calles Dorrego y José de Quintana, en el barrio El Triángulo.

Momentos después, las cámaras captaron cuando el individuo abría un portón, ingresaba a una vivienda y salía con dos baterías vehiculares.

De inmediato, se alertó a los móviles de Guardia Urbana que patrullaban la zona, mientras el CMZ mantuvo el seguimiento en tiempo real. (VER VIDEO AL PIE DE LA NOTA)

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El sujeto intentó esconder los elementos robados entre unos árboles y continuó su fuga, pero fue interceptado por las autoridades en la intersección de Carlos Pellegrini y Moreno.

El detenido, de 30 años, fue puesto a disposición de la Justicia y trasladado a la dependencia policial correspondiente. Los efectivos también se comunicaron con el damnificado y le restituyeron los objetos sustraídos.

La causa fue caratulada como “Hurto en vivienda” e interviene la Unidad Funcional de Instrucción 2 de Pilar.