Dos jóvenes, uno de Pilar y otro de Garín, fueron detenidos por el presunto asalto a un local de telefonía celular en el centro de Zárate, un hecho que incluyó un tiroteo con la Policía de la Provincia de Buenos Aires y la toma de una mujer como rehén.

El episodio ocurrió en la zona comercial del centro zarateño, a partir de un llamado al 911 que alertó sobre un robo en curso. Efectivos que patrullaban el sector acudieron de inmediato y sorprendieron a los sospechosos cuando salían del comercio con lo sustraído.

Una mujer de 40 años, usada como escudo

De acuerdo a fuentes oficiales, al verse rodeado, uno de los sospechosos tomó por el cuello a una mujer de 40 años que circulaba por el lugar y, a punta de pistola, la utilizó como escudo para abrirse paso. Mientras retrocedía por la peatonal, efectuó disparos contra los uniformados que lo seguían a pie.

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En tanto, su cómplice, que llevaba un casco y una mochila con los teléfonos robados, intentó sin éxito apoderarse de una moto estacionada en la vía pública. Luego, según las imágenes que se viralizaron, intentó quitarle otra a un repartidor que caminaba por la zona. Vecinos y comerciantes registraron la escena desde el interior de los locales.

Un sospechoso herido y otro que se entregó

Fue entonces cuando se produjo un intercambio de disparos. Las fuerzas de seguridad lograron neutralizar al sospechoso del casco, que cayó al suelo tras recibir impactos en la pierna izquierda y en el brazo derecho.

Al ver caer a su compañero, el acusado que mantenía cautiva a la mujer soltó el arma, la liberó y se entregó con las manos en alto. Fue reducido de inmediato por los agentes.

Asistencia médica y situación judicial

La mujer fue asistida en el lugar por el estado de shock. Por su parte, el sospechoso herido fue trasladado consciente en ambulancia, bajo custodia policial, al hospital local.

Siempre de acuerdo a las fuentes, los dos detenidos, de 21 años (de Garín) y de 28 años (de Pilar), quedaron a disposición de la Justicia del Departamento Judicial Zárate-Campana. Están acusados por robo calificado, privación ilegal de la libertad, portación ilegal de arma de fuego y resistencia a la autoridad.