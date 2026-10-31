Un joven de 19 años quedó detenido en Presidente Derqui, acusado de haberle robado una moto a punta de pistola a un motociclista. La captura se concretó durante un allanamiento en una vivienda del barrio La Alborada, donde además se secuestraron un pistolón con la numeración suprimida, municiones y ropa que, según la investigación, sería relevante para la causa.

Un robo a mano armada

El caso se inició con la denuncia de un hombre de 27 años, vecino del barrio El Manzanar, en Villa Rosa. De acuerdo con su declaración, circulaba a bordo de una Honda 125 por la avenida Juan Domingo Perón cuando otro individuo lo interceptó y lo amenazó con un arma de fuego.

Según consta en la denuncia, el atacante lo intimidó con amenazas de muerte y le sustrajo la mochila, que contenía su teléfono celular, una billetera con documentación y dinero. Después se apoderó de la moto y escapó.

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De la investigación al allanamiento

A partir de las tareas investigativas, los efectivos identificaron a un sospechoso y establecieron que residiría en una propiedad de la calle Fader, en Derqui. Con esa información se solicitó una orden judicial y se concretó el procedimiento.

Un pistolón calibre 14 sin numeración

Durante el registro del inmueble fue arrestado el joven señalado por el hecho. Los agentes secuestraron un pistolón calibre 14 con la numeración suprimida, ropa presuntamente utilizada durante el asalto y un casco negro.

En tanto, también hallaron cuatro cartuchos del mismo calibre y seis proyectiles calibre 22 largo.