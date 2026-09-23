Un hombre fue detenido en Lomas de los Cachorros, en Del Viso, Pilar, acusado de golpear y amenazar de muerte a una adolescente dentro de una vivienda. Los efectivos llegaron a la casa porque una vecina alertó sobre una fuerte discusión y pedidos de auxilio.

Un llamado desde afuera

La intervención empezó con el aviso de una vecina de 55 años. Desde el exterior de la propiedad, la mujer escuchó gritos que venían del interior y se comunicó con la Policía.

De acuerdo a la información policial incorporada a la investigación, los agentes fueron hasta la vivienda de la calle Los Amarilis.

Lesiones visibles

Al ingresar, los efectivos encontraron a la víctima, una chica de 15 años, con lesiones visibles y sangrantes. Recibió las primeras atenciones en el lugar y después fue trasladada a un centro de salud de la zona. Según la investigación, la adolescente mantendría una relación con el sospechoso, de 26 años.

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Aprehendido en la vivienda

El presunto agresor se quedó en el domicilio y fue aprehendido por los efectivos que participaron del procedimiento. Luego lo trasladaron a la Comisaría Pilar 7ª, donde quedó alojado.

La causa

El acusado quedó a disposición de la Justicia, en una causa caratulada como "aprehensión por violencia de género, lesiones y amenazas". La investigación buscará reconstruir cómo ocurrió el episodio y reunir elementos para avanzar en el expediente.