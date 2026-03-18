Un hombre de 20 años fue detenido en la localidad de Manuel Alberti luego de ser sorprendido circulando en una motocicleta que presentaba un pedido de secuestro activo por hurto.

El procedimiento fue llevado adelante por personal policial que realizaba tareas de prevención cuando advirtió la presencia del rodado sin dominio colocado en la vía pública. Ante esta situación, los efectivos procedieron a interceptar al conductor para su identificación.

La moto tenía pedido de secuestro

Al cursar los datos de la motocicleta, una Mondial de 110 cilindradas, se constató que sobre la misma recaía un pedido de secuestro vigente por un hecho de hurto ocurrido en febrero de 2024, solicitado por una dependencia del partido de Tres de Febrero.

Tras la confirmación, el sujeto fue aprehendido bajo la carátula de encubrimiento, ya que se encontraba en posesión de un vehículo con origen ilícito.

El imputado fue trasladado a la comisaría jurisdiccional, mientras que la moto quedó secuestrada. Interviene en la causa la Unidad Funcional de Instrucción N° 3 de Pilar.