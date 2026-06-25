La Policía de Pilar detuvo a un sujeto acusado de abuso sexual, aprehensión que se llevó a cabo en Agustoni.

El capturado fue aprehendido en una finca de la calle Haití, en cumplimiento de una orden judicial vinculada a una causa caratulada "Abuso sexual con acceso carnal".

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La medida fue impulsada por la fiscal de la Unidad Funcional de Instrucción de Género de Pilar, Dra. Marcela Semeria, quien libró la orden de detención en la misma jornada.

El procedimiento contó con la intervención del Juzgado de Garantías N° 6 del Departamento Judicial de San Isidro. Tras concretarse la aprehensión, el acusado fue trasladado a la Comisaría Pilar 8ª, donde quedó alojado a disposición de la Justicia para cumplimentar las actuaciones legales correspondientes.

La causa continúa bajo la órbita de la Fiscalía de Género de Pilar, que deberá avanzar con las próximas diligencias judiciales.