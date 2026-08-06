Efectivos del Comando de Patrulla detuvieron a un hombre de 26 años en la esquina de Presidente Derqui y La Garza, en La Lonja, tras secuestrarle marihuana y un cuchillo durante un control preventivo en la vía pública.

El procedimiento se inició cuando los uniformados observaron a un sujeto cuya conducta les generó sospechas mientras circulaba por la zona. Decidieron entonces detenerlo para identificarlo.

Al revisarlo, encontraron entre sus pertenencias 25 gramos de marihuana compactada y un cuchillo de cocina mediano con mango de madera, ambos elementos incautados en el lugar.

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El hombre, con domicilio en el barrio Villa Verde, quedó aprehendido y fue trasladado a la dependencia policial para continuar con el trámite de las actuaciones.

Intervino personal del Destacamento La Lonja, con jurisdicción sobre el área, mientras que la investigación quedó bajo la órbita de la Unidad Funcional de Instrucción especializada en Drogas de Pilar.

La causa fue caratulada como infracción a la Ley 23.737, que regula la tenencia y comercialización de estupefacientes en el país. La droga y el cuchillo permanecen secuestrados como parte de la evidencia incorporada al expediente.