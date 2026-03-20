Un hombre de 30 años fue aprehendido en la localidad de Lagomarsino acusado de tenencia de estupefacientes, tras ser interceptado por personal policial durante una recorrida preventiva.

El procedimiento fue realizado por efectivos del Comando de Patrullas Pilar en la intersección de las calles Belice y Alemania, donde identificaron al sospechoso y, en presencia de un testigo, procedieron a requisarlo.

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Según informaron fuentes policiales, entre sus pertenencias encontraron un cigarrillo de armado casero con marihuana, con un peso de 0,5 gramos, y dos envoltorios con clorhidrato de cocaína, que totalizaban 0,7 gramos.

El hombre fue trasladado a la dependencia policial correspondiente, donde quedó a disposición de la UFI especializada en drogas, en el marco de una causa por infracción a la Ley 23.737.