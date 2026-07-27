Efectivos de la Policía de Pilar detuvieron a un hombre de 28 años de edad, que circulaba por el centro de la localidad de Derqui con más de 40 dosis de cocaína listas para la venta en su poder.

Los agentes que recorrían preventivamente las calles Antonio Toro y Dr. Fulco, lo divisaron cuando se trasladaba en una bicicleta de color negro y quien, al notar la presencia de las autoridades, cambió su rumbo de manera sospechosa e intentó acelerar su paso.

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Ante esta actitud, los policías interceptaron al individuo y, junto con la presencia de un testigo, se dispusieron a revisar sus pertenencias.

Entre sus prendas, las autoridades hallaron 42 dosis de cocaína dispuestas en envoltorios de nylon. Además, fueron secuestrados más de 17 mil pesos y el rodado en el que se movilizaba.

Posteriormente, continuaron las diligencias judiciales, que derivaron en un allanamiento de urgencia en la morada del apresado, ubicada en Río Atuel al 1800.

Allí, se encontraron dos celulares y demás elementos de interés para la investigación. La causa se caratuló como infracción a la ley 23.737, donde intervino la UFI especializada en Drogas Ilícitas de Pilar.

