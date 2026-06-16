Efectivos de la Guardia Urbana detuvieron a un sujeto de 29 años, acusado de haber ingresado a una vivienda del barrio Vicente López y sustraído una bicicleta.

Según consignaron voceros de la Secretaría de Seguridad, los monitoristas del Centro de Monitoreo Zonal (CMZ) Paseo de la Estación lo divisaron en las cercanías de las calles Neuquén y Buenos Aires, mientras ingresaba a una vivienda; para luego salir con el rodado.

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Con esos datos, junto a la descripción del involucrado, fue transmitida a los móviles de Guardia Urbana que recorrían preventivamente la zona; quienes dieron con el delincuente en Mendoza y Río Negro.

En su escape, el delincuente dejó la bicicleta sustraída y continuó a pie, aunque fue interceptado metros más adelante.

“De esta manera, la rápida intervención del Sistema Integral de Seguridad permitió el rápido esclarecimiento del delito y la recuperación del elemento robado, que fue devuelto a su propietario”, destacaron desde Seguridad.

La causa fue caratulada como Hurto en vivienda, donde intervino la Unidad Funcional de Instrucción de turno.

