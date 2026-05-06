Efectivos de la Guardia Urbana y la Policía de Pilar detuvieron a un hombre acusado de haber robado un vehículo y dinero en efectivo tras ingresar en una vivienda de la localidad de Villa Rosa.

Para su captura, consignaron desde la Secretaría de Seguridad comunal, fue clave el uso por parte de la víctima del hecho de la App Alertas.

Es que tras accionar el dispositivo, el Centro de Operaciones y Monitoreo (COM) tomó conocimiento del hecho, que ocurrió en una vivienda de la calle Arribeños al 4700. Allí, el delincuente habría ingresado al domicilio para sustraer un vehículo Gol Trend de color blanco, junto a dinero en efectivo.

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Con esta información, los operadores del COM relevaron las cámaras de la zona y divisaron el vehículo robado, mientras circulaba por la calle Almirante Brown.

En paralelo al seguimiento en tiempo real, se dio aviso a los móviles de Guardia Urbana y Policía próximos a la zona, quienes hallaron el rodado en estado de abandono en Somellera y Bertazzoni.

Dentro del auto, las autoridades encontraron una réplica de arma de fuego tipo pistola.

En simultáneo, desde el COM continuaron con la búsqueda del implicado, ubicándolo en De la Cárcova y Rezabal, mientras corría y descartaba diferentes elementos en su camino.

Finalmente, el acusado fue aprehendido por los agentes a pocos metros del lugar.

En su poder, el malviviente llevaba dinero en efectivo y otras pertenencias, parte de los elementos sustraídos anteriormente.

La causa fue caratulada como Robo automotor, e interviene la Unidad Funcional de Instrucción 3 de Pilar, a cargo del fiscal Germán Camafreitas.