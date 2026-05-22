Un hombre fue detenido en Presidente Derqui tras robar las ruedas de una bicicleta que había sido estacionada en la Escuela Primaria N° 30, y al ser interceptado por la Guardia Urbana de Pilar se comprobó que registraba un pedido de captura activo por abuso de arma de fuego y tenencia de arma de guerra, requerido por la Unidad Funcional de Instrucción 2 de San Isidro.

El procedimiento se desencadenó a partir de la denuncia de una joven de 27 años que activó la App Alertas para solicitar la asistencia de agentes de la Guardia Urbana. La mujer informó que las dos ruedas de su bicicleta, dejada en la EP N° 30, habían sido sustraídas.

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De inmediato, el Centro de Operaciones y Monitoreo (COM) inició el relevamiento de las cámaras de seguridad instaladas en la zona.

Las imágenes permitieron identificar al sospechoso mientras abandonaba el establecimiento con los elementos robados y registrar su trayecto de escape.

Con esa información, el COM coordinó en tiempo real con los móviles del GUP y transmitió la ubicación actualizada del involucrado. Los agentes lograron interceptarlo a pocas cuadras del lugar, sobre la calle Río Tercero, donde recuperaron las dos ruedas sustraídas.

Al cotejar los datos del aprehendido, surgió que registraba un pedido de captura activo en una causa caratulada como abuso de arma de fuego y tenencia de arma de guerra, impulsada por la Unidad Funcional de Instrucción 2 de San Isidro.

Fue trasladado a la dependencia policial correspondiente, donde quedó a disposición de la Justicia a la espera de las directivas judiciales.

