Un hombre de 61 años fue aprehendido en Pilar acusado de haber intentado abusar de una joven de 24 años en la vía pública, según informaron fuentes policiales.

El hecho ocurrió en la intersección de las calles Santa María y La Gaviota, en jurisdicción de la Comisaría Pilar 8va., luego de que un llamado al sistema de emergencias 911 alertara sobre un conflicto en la zona.

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Al arribar al lugar, personal policial se entrevistó con la víctima, una mujer de 24 años, quien denunció que un vecino intentó manosearla y forzarla a ingresar a su vivienda.

Tras la denuncia, los efectivos procedieron a la identificación y aprehensión del sospechoso, quien fue trasladado a la dependencia policial junto con la víctima, ambos previo paso por control médico.

La causa fue caratulada como “abuso sexual simple” y quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción especializada en Violencia de Género de Pilar, que dispuso las actuaciones de rigor.