Efectivos de la Policía de Pilar, con la colaboración del Centro de Operaciones Municipales, procedieron a la detención de un sujeto que esta acusado de haber cometido un robo en una escuela pública del distrito.

Según informaron fuentes del caso a Pilar de Todos, todo se inicio por medio de la denuncia del director de la Escuela N°18 quien manifestó el faltante de distintas herramientas de la escuela.

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Así, personal policial inició una investigación para esclarecer el hecho. La mismo incluyó el análisis de las cámaras del sistema de monitoreo del COM, imágenes con las que “se logró dar con el domicilio del sospechoso en Agustoni”, precisaron.

Con el material de las cámaras y diferentes testimonios que aportaron información del hecho y la identificación del sospechoso, la Justicia otorgó una orden de allanamiento para la vivienda.

El procedimiento se realizó de manera conjunta con personal de la comisaría de Pilar y efectivos de distintas dependencias policiales del distrito.

Durante el operativo, los agentes secuestraron los elementos robados que se encontraban en una de las habitaciones de la casa y procedieron a la detención del sospechoso.

Intervino la UFI N.º 2 de Pilar, a cargo del fiscal Andrés Quintana, quien dispuso las actuaciones judiciales correspondientes.

