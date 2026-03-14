Un hombre fue detenido acusado de golpear y amenazar con un cuchillo a su pareja en una vivienda de Villa Astolfi, en Pilar.

El episodio ocurrió durante la mañana del jueves y derivó en la intervención de efectivos policiales que lograron reducir al sospechoso cuando intentaba abandonar el domicilio.

El hecho se registró en una propiedad ubicada en la intersección de las calles José María Paz y Maure, donde residía la pareja. Según fuentes policiales, una mujer de 39 años relató que había sido golpeada por su pareja en medio de una discusión ocurrida dentro de la vivienda.

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Tras el llamado de alerta, efectivos del Comando de Patrulla asignados a las zonas 11 y 12 se dirigieron al lugar para intervenir. Al arribar, los agentes encontraron al acusado intentando retirarse del domicilio mientras continuaba amenazando a la víctima.

El hombre portaba un cuchillo en la mano derecha, situación que mantuvo incluso ante la presencia de los uniformados. Frente a ese escenario, los efectivos procedieron a reducirlo y concretar su aprehensión, con el objetivo de evitar que el conflicto escalara o que pudiera producirse una agresión mayor.

Una vez controlada la situación, el sospechoso fue trasladado a una dependencia policial, donde quedó a disposición de la Justicia.

En tanto, la víctima fue derivada a un centro de salud para recibir asistencia médica por las lesiones sufridas durante la agresión.

Las fuentes indicaron además que el detenido poseía antecedentes por hechos de violencia de género, vinculados a un episodio previo ocurrido con otra pareja, una mujer de 56 años.

La causa fue caratulada como “aprehensión por amenazas” y quedó en manos de la UFI de Género de Pilar, que continuará con la investigación para determinar las responsabilidades del caso.