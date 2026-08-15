Un hombre de 35 años fue detenido acusado de haber abusado sexualmente de una menor de edad en Pilar.

Según consignaron los investigadores, los aberrantes hechos habrían ocurrido en 2018 cuando la víctima tenía entre 7 y 8 años y fueron denunciados el año pasado por parte de una orientadora educacional.

Fuentes del caso consignaron que la profesional tomó conocimiento de los hechos en el marco de una entrevista que mantuvo con la joven alumna quien le habría contado los hechos de índole sexual sufridos de manera reiterada.

Puede interesarte

Según pudo saber Pilar de Todos de fuentes de la investigación, los ataques se produjeron cuando el denunciado era pareja de la madre de la víctima, aunque demás datos se reservan para proteger la identidad de la menor.

Ante ello, efectivos de la Sub DDI de Pilar fueron convocados por la Fiscalía especializada en violencia de género para establecer el paradero del presunto autor.

Los investigadores determinaron que el acusado se ocultaba en la provincia de Santiago del Estero y utilizaba un seudónimo para no develar su identidad.

Con esos datos, y en conjunto con personal de la División Búsqueda y Captura de Prófugos y Evadidos de la Justicia de la Policía de Santiago del Estero, se estableció su ubicación en esa provincia, lugar en el que fue detenido.

Tras las diligencias pertinentes, se efectuó el traslado a la Provincia de Buenos Aires en el marco de una causa que fue caratulada como Abuso Sexual con intervención de la UFI de Género Pilar.