Un hombre domiciliado en Presidente Derqui fue detenido luego de permanecer prófugo durante casi un año, en el marco de una causa en la que está acusado de haber abusado de una adolescente de 16 años.

De acuerdo a fuentes vinculadas al expediente, sobre el acusado pesaba un pedido de detención vigente desde comienzos del año pasado.

Tras radicarse la denuncia, el hombre abandonó su domicilio, lo que dio lugar a una búsqueda que se extendió durante meses. Finalmente, fue localizado en Córdoba y trasladado para quedar a disposición judicial.

Puede interesarte

Cómo se inició la causa

El hecho que originó la investigación habría ocurrido tiempo atrás, en un contexto personal complejo para el entorno familiar de la víctima. Según trascendió, el imputado habría logrado establecer un vínculo de cercanía con la familia de la menor, generando una relación de confianza.

La denuncia fue realizada luego de que la adolescente lograra relatar lo sucedido en un espacio terapéutico. A partir de ese momento, la investigación avanzó en paralelo con la búsqueda del acusado, quien ya no se encontraba en su domicilio al iniciarse las actuaciones.

La causa atravesó distintas etapas investigativas, con múltiples líneas de trabajo, hasta lograr ubicarlo en Córdoba, donde fue finalmente aprehendido. El detenido permanecerá bajo custodia mientras avanza el proceso judicial.