Un hombre fue detenido en el barrio Monterrey de Presidente Derqui, acusado de abusar sexualmente de un menor que había concurrido a un taller de la zona.

El operativo se concretó durante la tarde del martes, tras una denuncia radicada en el Destacamento Monterrey y una orden judicial de allanamiento de urgencia.

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El hecho

Según las actuaciones judiciales, el niño fue enviada por su familia a un taller ubicado sobre la calle La Rioja, en el barrio Monterrey.

Una vez en el interior, el acusado habría cerrado la puerta e impedido que el menor pudiera retirarse. No obstante, siempre según la denuncia, a menor logró escapar y regresó con su familia, a quienes relató lo ocurrido.

La denuncia y la intervención judicial

La madre de la víctima se presentó en el Destacamento Monterrey para formalizar la denuncia. La causa quedó bajo la órbita de la fiscal María José Basiglio, titular de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) de Género de Pilar. Con los primeros elementos reunidos, la funcionaria dispuso el allanamiento de urgencia en el domicilio señalado.

El procedimiento culminó con la aprehensión del sospechoso, quien fue trasladado a una dependencia policial y quedó a disposición de la Justicia. En las inmediaciones del inmueble, decenas de vecinos se congregaron para manifestar su repudio.

Se registraron insultos y amenazas contra la propiedad. Las fuerzas de seguridad reforzaron la presencia en el lugar para garantizar el normal desarrollo de las diligencias.

En el operativo intervinieron efectivos del Destacamento Monterrey, la Comisaría Pilar Segunda, el Comando de Patrullas Pilar, la Policía Local y el Grupo de Policía Motorizada.

La causa fue caratulada como “Allanamiento de urgencia y detención por abuso sexual” y continúa en etapa preliminar bajo la intervención de la UFI de Género de Pilar.

Movilización

Vecinos de la zona confirmaron a Pilar de Todos que por el caso se llevará a cabo una movilización en repudio del hecho.

La manifestación tendrá lugar este viernes a partir de las 16 horas en la Plaza Teofilo Tolosa en la localidad de Derqui con la que, señalaron, exigirán que el acusado “quede preso y no salga impune”.