Tres sujetos fueron detenidos acusados de comercializar droga en un barrio de la localidad de Presidente Derqui.

Los aprehendidos, dos mujeres y un hombre, cayeron a partir de una investigación liderada por el Fiscal Pablo Menteguiaga, a cargo la Unidad Funcional de Instrucción de Drogas Ilícitas de Pilar.

La causa dio inicio en octubre pasado, a raíz de una denuncia anónima que manifestaba la realización de la actividad ilícita, en una vivienda ubicada en el barrio Los Laureles.

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A partir de allí, se llevaron adelante diferentes labores de campo, recopilación de datos y análisis de testimonios de testigos, dando veracidad de esta situación e identificando a las personas que llevaban a cabo la venta de estupefacientes.

Con el material probatorio, el Juzgado de Garantías 6 de Pilar dictó la orden de allanamiento a la morada en cuestión, donde se logró la aprehensión de los sindicados: dos mujeres y un hombre, todos mayores de edad.

Asimismo, fueron secuestrados 50 gramos de cocaína, dispuestos en 38 dosis listas para la venta y cuatro trozos compactos envueltos en nylon; dinero en efectivo; una balanza de precisión y cinco celulares.

Los apresados fueron puestos a disposición de la Justicia, acusado del delito de Tenencia ilegal de estupefacientes con fines de comercialización.

Interviene la UFI especializada en Drogas del distrito, con la colaboración de la Dirección de Tráfico de Drogas Ilícitas (DTI) de Pilar, a cargo del Comisario Inspector Juan Gómez.