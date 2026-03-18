En el marco de una investigación fiscalizada por el Ministerio de Seguridad Nacional, efectivos del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina (PFA) desarticularon un foco de contaminación que afectaba al Río Paraná.

El operativo estuvo a cargo del Departamento Delitos Ambientales, y se llevó adelante a instancias de un oficio judicial procedente del Juzgado Federal de Primera Instancia de Campana a cargo del Dr. Adrián González Charvay y con intervención de la Secretaría Penal N°2 del Dr. Agustín Andrés Ocampo.

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El oficio ordenaba realizar tareas de investigación para establecer la presencia de “un grave foco de contaminación ambiental que perjudicaba directamente a un curso de agua con desembocadura en el Río Paraná”.

Los agentes ejecutaron amplias tareas de campo y análisis de la información recabada, determinando que en dos predios situados en las localidades de Ingeniero Maschwitz y Campana se arrojaban residuos; lo que provocaba tales contaminaciones.

Contando con el apoyo de las DUOF (División Unidad Operativa Federal) Campana y San Nicolás, los uniformados montaron un procedimiento en ambos predios y efectuaron un relevamiento de muestras tanto líquidas como sólidas, las cuales consistieron en hidrocarburos, combustibles y restos de pinturas que serán sometidos a diversos análisis.

Por otra parte, se detuvieron a tres hombres sindicados de cometer dichos ardides. A todos ellos se les secuestraron sus teléfonos celulares.

Durante el operativo los servidores públicos detectaron una situación de extrema vulnerabilidad social ya que hallaron a una familia compuesta por una pareja y su hija de 1 año que residía en inmediaciones del foco contaminante y se hallaba expuesta a condiciones de insalubridad.

Debido a ello, intervino la Secretaría de Desarrollo Humano de la Municipalidad de Escobar, disponiéndose la reubicación de esas personas.

Los detenidos, de nacionalidad argentina y mayores de edad, quedaron a disposición del magistrado interventor por infracción a la Ley 24.051 que sanciona el manejo indebido de sustancias contaminantes cuando estas afectan el ambiente y la salud poblacional.