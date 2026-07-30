Detienen a tres delincuentes acusados de robar a mano armada a un repartidor de Pedidos Ya
Los acusados le sustrajeron la moto al trabajador amenazándolo con un arma en La Lonja. Tras una persecución, fueron capturados por la Guardia Urbana.
Tres delincuentes fueron detenidos por la Guardia Urbana tras robar a mano armada a un repartidor de Pedidos Ya.
El hecho se detectó en la localidad de La Lonja, a la altura de la calle Los Arrayanes al 3100.
Según voceros de la Secretaría de Seguridad del Municipio de Pilar, los acusados interceptaron a su víctima que circulaba en una motocicleta y se encontraba realizando tareas para la app Pedidos Ya.
Los delincuentes amenazaron al hombre con un arma de fuego y le sustrajeron el rodado para luego emprender la fuga, en conjunto con un Chevrolet Prisma que oficiaba de apoyo.
La víctima, en tanto, dio aviso a la Guardia Urbana por lo que desde el Centro de Operaciones y Monitoreo (COM) se desplegó un operativo donde se observó a ambos rodados en sentido a Presidente Derqui.
Con esos datos se dio inicio a un operativo cerrojo. El primer delincuente fue detenido por los móviles de Guardia Urbana, en el cruce de Las Heras y Sucre, recuperando la motocicleta robada.
En tanto, el intenso seguimiento hizo que los malvivientes que iban a bordo del auto pierdan el control y colisionen con un poste de luz, en la intersección de 24 de Febrero y Antonio Toro. Los delincuentes descendieron del vehículo e intentaron seguir su huida, aunque fueron detenidos por la Policía de Pilar a pocos metros del lugar.
Los detenidos, un mayor y dos menores de edad, llevaban consigo un arma de fuego calibre 22 y un cargador con ocho municiones. Asimismo, se estableció que el automóvil utilizado había sido robado días atrás en el partido de Escobar.
Los capturados fueron puestos a disposición de la justicia.
“El trabajo articulado de los elementos desplegados de la Guardia Urbana, la Policía de Pilar y el Centro de Monitoreo permitió el esclarecimiento del delito y la captura de la totalidad de los involucrados”, informaron desde Seguridad.
La causa fue caratulada como Robo agravado por el uso de arma de fuego y Encubrimiento, donde interviene la Unidad Funcional de Instrucción 2 de Pilar.