Tres delincuentes fueron detenidos por la Guardia Urbana tras robar a mano armada a un repartidor de Pedidos Ya.

El hecho se detectó en la localidad de La Lonja, a la altura de la calle Los Arrayanes al 3100.

Según voceros de la Secretaría de Seguridad del Municipio de Pilar, los acusados interceptaron a su víctima que circulaba en una motocicleta y se encontraba realizando tareas para la app Pedidos Ya.

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Los delincuentes amenazaron al hombre con un arma de fuego y le sustrajeron el rodado para luego emprender la fuga, en conjunto con un Chevrolet Prisma que oficiaba de apoyo.

La víctima, en tanto, dio aviso a la Guardia Urbana por lo que desde el Centro de Operaciones y Monitoreo (COM) se desplegó un operativo donde se observó a ambos rodados en sentido a Presidente Derqui.

Con esos datos se dio inicio a un operativo cerrojo. El primer delincuente fue detenido por los móviles de Guardia Urbana, en el cruce de Las Heras y Sucre, recuperando la motocicleta robada.

En tanto, el intenso seguimiento hizo que los malvivientes que iban a bordo del auto pierdan el control y colisionen con un poste de luz, en la intersección de 24 de Febrero y Antonio Toro. Los delincuentes descendieron del vehículo e intentaron seguir su huida, aunque fueron detenidos por la Policía de Pilar a pocos metros del lugar.

Los detenidos, un mayor y dos menores de edad, llevaban consigo un arma de fuego calibre 22 y un cargador con ocho municiones. Asimismo, se estableció que el automóvil utilizado había sido robado días atrás en el partido de Escobar.

Los capturados fueron puestos a disposición de la justicia.

“El trabajo articulado de los elementos desplegados de la Guardia Urbana, la Policía de Pilar y el Centro de Monitoreo permitió el esclarecimiento del delito y la captura de la totalidad de los involucrados”, informaron desde Seguridad.

La causa fue caratulada como Robo agravado por el uso de arma de fuego y Encubrimiento, donde interviene la Unidad Funcional de Instrucción 2 de Pilar.