Un grave episodio de violencia de género se registró en Pilar, donde un hombre fue detenido tras violar una medida cautelar, ingresar por la fuerza a la vivienda de su expareja y provocar daños materiales.

El hecho ocurrió en un domicilio ubicado en la calle Jaques de Del Viso (demás datos se preservan), cuando móviles policiales fueron desplazados por el sistema de emergencias 911 ante una denuncia por violencia familiar.



Intentó ingresar por la fuerza

Al arribar al lugar, los efectivos observaron a un masculino de 34 años sobre el techo de la vivienda, provocando destrozos.

La víctima, una joven de 29años, manifestó que posee una restricción perimetral vigente contra su ex pareja, quien se presenta reiteradamente en su domicilio y adopta una conducta agresiva.

Según relató, en esta oportunidad el hombre saltó el portón y subió al techo de la finca, generando daños y temor.

Con la colaboración de móviles de la Comisaría 3ra. de Del Viso, el personal policial procedió a la aprehensión del sujeto, quien fue puesto a disposición de la Justicia, en el marco de una causa que se tramita en la UFI de Género de Pilar.