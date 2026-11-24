Un hombre fue detenido en Villa Rosa, sospechado de haberle robado una bolsa con 30 pares de zapatillas a un pasajero dentro de un tren del Belgrano Norte y de haber intentado tirarlo de la formación en movimiento.

El sospechoso tiene 34 años y la víctima, 38. El episodio comenzó en una formación que había partido desde Retiro.

Un forcejeo cuando la víctima iba a bajar en Del Viso

Según puso saber Pilar de Todos, el pasajero se preparaba para descender en la estación de Del Viso cuando fue abordado por el sospechoso. En medio de un forcejeo, el hombre se apoderó de la bolsa, que contenía calzado de distintas marcas y modelos.

La agresión continuó hasta La Lonja

Cuando el tren llegó a la estación Cecilia Grierson, en La Lonja, ambos seguían enfrentados. En ese tramo, el acusado golpeó al pasajero y habría intentado hacerlo caer de la formación mientras circulaba.

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La captura, a pocas cuadras de la estación

Al llegar a Villa Rosa, el sospechoso bajó con la bolsa e intentó alejarse. Testigos del hecho dieron aviso y el Centro de Operaciones y Monitoreo (COM) desplazó a personal de la Policía y de la Guardia Urbana.

Los agentes lo interceptaron en Hipólito Yrigoyen y Manuel Belgrano y recuperaron las 30 zapatillas. El detenido es vecino del centro de Villa Rosa.

En el caso intervino el Destacamento La Lonja. El hombre quedó a disposición de la Justicia, en la UFI N°3, en una causa caratulada como "Aprehensión por robo".