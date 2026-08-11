Efectivos de la Guardia Urbana de Pilar detuvieron a seis sujetos que están acusados de haberle robado la moto y el teléfono celular a un repartidor que se encontraba trabajando.

El hecho se registró este sábado en la intersección de las calles Néstor Kirchner y Mansilla.

Allí, según amplió la Secretaría de Seguridad de la Comuna, en horas de la noche, los seis sujetos interceptaron a la víctima y le quitaron la moto y el celular para luego darse a la fuga.

Puede interesarte

Una vez cometido el atraco, el repartidor dio aviso a la línea de emergencias 109.

Inmediatamente, el Centro de Operaciones y Monitoreo coordinó un operativo de búsqueda, apoyado en la geolocalización aportada por el celular robado.

Gracias a esa rápida intervención, los efectivos lograron la aprehensión, en principio, de tres de los implicados pocas horas después del hecho.

La investigación continuó durante la madrugada del domingo, cuando el Sistema de Lectoras de Patentes (LPR) detectó el paso de la motocicleta sustraída.

A partir de esta alerta, los móviles de la Guardia Urbana que patrullaban la zona se dirigieron al lugar y lograron interceptar a los restantes involucrados.

En tanto, el rodado fue hallado a pocos metros del sitio, permitiendo su recuperación y el esclarecimiento total del delito.

La causa fue caratulada como Robo e interviene la UFI N.º 3 de Pilar.