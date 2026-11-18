Seis hombres fueron detenidos en la localidad de Del Viso como sospechosos de robar cables del tendido público, en un poste de la calle Mar del Plata, entre Unamuno y Ruta 8, en Pilar.

Al ser identificados por personal motorizado de la Policía, los acusados dijeron pertenecer a la empresa TelViso, pero la empresa lo negó.

Según pudo saber Pilar de Todos de fuentes policiales, el titular de la Comisaría 3ª de Del Viso se comunicó con representantes de TelViso, quienes certificaron que los hombres no habían sido contratados y reconocieron el cableado como propiedad de la empresa.

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Siempre de acuerdo a las fuentes, el personal motorizado indicó que, momentos antes, los mismos hombres “habrían estado sustrayendo” cableado subterráneo en Davobe y Florida, con ayuda de un camión.

En tanto, se revisaron cámaras municipales que dieron veracidad al hecho.

En poder de los sospechosos fueron secuestrados un Volkswagen Gol y un Peugeot 405; rollos de cables, una linga metálica, dos amoladoras, sierras metálicas, pinzas y alicates. Además contaban con cascos y faja de seguridad, ganchos trepadores y una escalera metálica, un malacate, una bomba de desagote y una llanta y cuatro teléfonos celulares.

Los seis acusados tienen entre 23 y 49 años. Dos residen en Pablo Nogués (36 y 23 años), dos en San Miguel (32 y 44) y dos en José C. Paz (28 y 49).

La causa quedó a cargo de la UFI N° 2 de Pilar, a cargo del fiscal Andrés Quintana, quien dispuso la caratulación como “robo agravado por escalamiento”, la aprehensión de los sospechosos y la incautación de los vehículos y de los elementos hallados en su interior.