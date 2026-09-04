La Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°9 de Morón, a cargo de la fiscal Marisa Monti, ordenó la detención de un hombre acusado de captar menores a través de perfiles falsos en Instagram y de distribuir material de abuso sexual infantil.

Perfiles falsos para ganarse la confianza de las víctimas

Según la investigación, el acusado —que se desempeña como profesor de guitarra— operaba con identidades apócrifas, entre ellas martuuherrera5, pilarotero.privvv, sofiaecheverri40 y privvv.pilu, con las que se hacía pasar por una joven para contactar a adolescentes en Instagram. Con esos perfiles, habría exigido contenido íntimo bajo amenazas e intimidación, y luego difundido ese material entre otros usuarios.

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La denuncia de un padre destapó el caso

La causa se inició cuando el padre de una adolescente radicó una denuncia al advertir que su hija recibía mensajes de hostigamiento y amenazas de uno de esos perfiles. A partir de ese testimonio, la fiscalía solicitó las trazas IP de las cuentas involucradas, que permitieron ubicar el punto de conexión en una vivienda de la calle Padre Arrieta, en Castelar, partido de Morón.

Allanamiento y secuestro de dispositivos

Con la autorización del juez de garantías Esteban Juliano, personal policial allanó el domicilio y detuvo al hombre. En el operativo secuestraron dos teléfonos celulares, una CPU, una tablet, una computadora y una guitarra eléctrica, elementos que ahora analizan peritos informáticos para reconstruir el alcance de la maniobra.

Imputación por grooming y distribución de MASI

El detenido quedó imputado por captación de menores con fines sexuales —delito conocido como grooming— y por distribución de material de abuso sexual infantil (MASI). La fiscalía continúa con la identificación de otras posibles víctimas a partir del contenido hallado en los dispositivos secuestrados, en el marco de una causa que permanece en etapa de instrucción.