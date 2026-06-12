La Policía de Pilar detuvo a un hombre de 39 años acusado de comercializar cocaína en la localidad de Del Viso.

El operativo se desencadenó a partir de una denuncia de amenazas con arma de fuego realizada por su ex pareja, de acuerdo a fuentes policiales.

Según pudo saber Pilar de Todos, efectivos interceptaron al sospechoso en el cruce de las calles Lisandro de la Torre e Independencia.

Ante la presencia de un testigo, requisaron el vehículo en el que circulaba y hallaron un revólver calibre 22 con tres municiones, 17 gramos de cocaína fraccionados en 28 dosis listas para la venta, dos teléfonos celulares y dinero en efectivo.

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Allanamiento y secuestro de más droga

Tras la detención, las autoridades judiciales ordenaron el allanamiento de urgencia del domicilio del acusado, ubicado en Manuel Alberti.

En el lugar, según fuentes de la causa, se secuestraron 813 gramos de cocaína fraccionados en tres trozos compactos y nueve dosis, dos millones seiscientos mil pesos, una balanza de precisión y elementos de corte.

Los cargos y la causa

El detenido quedó a disposición de la Justicia bajo los cargos de amenazas agravadas por uso de arma de fuego, portación ilegal de arma de fuego y tenencia de estupefacientes con fines de comercialización. Intervienen la Unidad Funcional de Instrucción especializada en Género, a cargo de la fiscal Marcela Semería, y la UFI de Drogas 3 de Pilar, conducida por el fiscal Pablo Menteguiaga.