Un joven de 19 años fue detenido en el kilómetro 50 de la Panamericana ramal Pilar acusado de circular en una moto adulterada.

Personal del Destacamento Vial Pilar interceptó la motocicleta, y notaron que tanto la patente como la documentación del rodado eran apócrifas, señalaron fuentes policiales a Pilar de Todos.

El control se realizó sobre una motocicleta marca Honda, modelo CB250, que exhibía una patente “a simple vista apócrifa”, indicaron las fuentes.

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El conductor, domicilido en Presidente Derqui, presentó además una cédula de identificación del rodado que también resultó falsa, señalaron las fuentes.

Chasis y motor adulterados

Al realizar la verificación técnica del vehículo, el personal actuante constató que tanto el chasis como el motor de la motocicleta presentaban adulteraciones.

Por ese motivo, se dispuso el traslado del rodado y del conductor a la dependencia policial para continuar con las actuaciones correspondientes, en el marco de una causa que se tramita en la UFI 4 de Pilar, caratulada como “Encubrimiento y uso de documento falso”.