Un hombre fue detenido acusado de llevar adelante un sistemático acoso digital contra docentes de distintos establecimientos educativos del partido de Pilar, en una causa que fue investigada por personal de la División Cibercrimen Pilar, dependiente de la Superintendencia en Delitos Complejos y Crimen Organizado.

De acuerdo a fuentes del caso, la investigación permitió establecer que el imputado desplegaba una modalidad de hostigamiento reiterado a través de redes sociales, utilizando perfiles falsos creados en gran cantidad para eludir bloqueos, insistir con las conductas de acoso y amplificar el daño hacia las víctimas.

Según pudo saber Pilar de Todos por fuentes cercanas al caso, el aprehendido le enviaba mensajes, fotos y videos sexuales a las víctimas. De hecho, siempre de acuerdo a los voceros, al momento de la detención, el sujeto estaba preparando nuevo material para enviar.

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Investigación digital

Fuentes policiales indicaron a Pilar de Todos que el avance de la causa se apoyó en el análisis de evidencia digital y en técnicas especializadas aplicadas a delitos informáticos.

Esas tareas “permitieron identificar de manera fehaciente al sospechoso” y reunir los elementos necesarios para solicitar una orden de allanamiento judicial en su domicilio, ubicado en Mar del Plata.

Allanamiento y detención

Con la orden librada por la Justicia, se llevó adelante el operativo en el que finalmente se concretó la aprehensión del acusado, quien quedó a disposición judicial. En el lugar, además, se secuestró material de interés para la causa, entre ellos un celular.

Los investigadores indicaron además que el expediente continúa en curso, con el objetivo de determinar si existen otras posibles víctimas y avanzar en el esclarecimiento integral de los hechos.