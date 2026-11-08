Un empresario fue detenido acusado de facilitar el robo a una familia que vivía en la casa lindera a la suya, en el barrio privado Maschwitz Privado, de Ingeniero Maschwitz, partido de Escobar. Los otros dos sospechosos continúan prófugos.

Según la investigación, el hombre alquilaba una propiedad dentro del mismo barrio y habría aprovechado esa condición para abrir paso a dos cómplices hacia la vivienda de sus vecinos. La Policía, además, investiga si hubo otros hechos similares.

El asalto en la madrugada

De acuerdo con la denuncia, tres delincuentes ingresaron a la casa tras romper el cerco perimetral y entrar por una ventana. Una vez dentro, sorprendieron a los integrantes de la familia, los amenazaron con armas de fuego y les exigieron dinero y objetos de valor.

Los asaltantes se llevaron 2.000 dólares, carteras y distintos electrodomésticos. Las víctimas denunciaron además que mataron a la mascota de la familia, un perro de 14 años.

Un vecino identificado como presunto organizador

La investigación quedó a cargo de la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) de Zárate-Campana y del fiscal Claudio Aundjian, titular de la Fiscalía N° 4 de Escobar. A partir de las tareas realizadas, los detectives identificaron a los tres presuntos responsables y determinaron que uno de ellos era el vecino de la casa asaltada.

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Se trata de un hombre de 53 años, dueño de una empresa en Zárate. De acuerdo con la reconstrucción de los investigadores, habría utilizado una camioneta Dodge RAM para ingresar a sus dos cómplices al barrio privado.

Allanamientos

Con los elementos reunidos, el fiscal solicitó al Juzgado de Garantías N° 3 de Zárate tres órdenes de allanamiento, que se concretaron el jueves 5 de noviembre. Durante los procedimientos fue detenido el empresario, señalado como quien habría organizado el robo.

En uno de los domicilios allanados se encontraron cuatro carteras, que fueron reconocidas por una integrante de la familia damnificada. En la vivienda del principal acusado se secuestraron una pistola Taurus calibre 9 milímetros con la numeración suprimida, diez cartuchos y la camioneta Dodge RAM que habría sido utilizada para trasladar a los otros sospechosos.

Mientras el empresario quedó detenido, la Policía mantiene la búsqueda de los dos presuntos cómplices, que todavía no fueron localizados, consignó DIB.

Una modalidad que se investiga en otros countries

Una de las líneas de la causa apunta a establecer si el acusado participó en otros asaltos en barrios cerrados mediante una modalidad similar. Fuentes de la investigación indicaron que analizan si alquiló propiedades en otros countries donde también se registraron robos.

El reclamo de la familia asaltada

Tras la detención, la familia damnificada difundió un comunicado dirigido a los vecinos y al Consejo de Propietarios de Maschwitz Privado. En el escrito cuestionó la respuesta institucional del barrio y denunció falta de acompañamiento después del asalto.

Sobre la forma en que los delincuentes llegaron a la vivienda, los damnificados expresaron: “El ingreso no fue casual ni ajeno”. Señalaron como responsable directo de planificar y facilitar el hecho a quien ocupaba la casa vecina, y cuestionaron que su permanencia en el barrio desde hacía tiempo no hubiera sido advertida.

Por su parte, al recordar la muerte de su perro durante el robo, la familia manifestó: “Una pérdida irreparable y dolorosa que sumó una crueldad inhumana a todo lo que nos tocó atravesar”.