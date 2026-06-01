Dos jóvenes de 18 y 21 años fueron detenidos en Fátima, al detectarse que se movilizaban en una motocicleta robada.

El procedimiento se inició cuando monitoristas del Centro de Monitoreo Zonal (CMZ) Peruzzotti detectaron un grupo de motocicletas realizando maniobras peligrosas sobre la avenida Néstor Kirchner. (VER VIDEO AL PIE DE LA NOTA)

El Centro de Monitoreo continuó el seguimiento digital en tiempo real y alertó a los móviles de Guardia Urbana, que desplegaron un operativo de búsqueda en la zona.

Puede interesarte

Los ubicaron en Panamericana y Frondizi

Los agentes localizaron a los sospechosos en el cruce de Panamericana con la avenida Frondizi. Al consultar los datos del rodado en los sistemas informáticos, confirmaron que la motocicleta, marca Honda, tenía pedido de secuestro activo por una causa de hurto radicada en la Comisaría Tercera de Berazategui.

Los dos detenidos quedaron a disposición de la Justicia bajo la carátula de encubrimiento, con intervención de la UFI 2 de Pilar, a cargo del fiscal Andrés Quintana.