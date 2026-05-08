Un operativo de la Policía de Pilar en el barrio La Carbonera terminó con dos hombres detenidos acusados de comercializar estupefacientes en La Lonja.

El procedimiento se ejecutó en una vivienda de la calle Nervo, donde se secuestraron 85,8 gramos de cocaína fraccionada y 41,5 gramos de marihuana, junto a dinero en efectivo, equipamiento para el fraccionamiento y cuatro teléfonos celulares, indicaron fuentes del caso.

La orden de allanamiento fue dictada por el Juzgado de Garantías N° 6 del distrito, tras una investigación que incluyó tareas de campo, análisis de datos y testimonios de testigos.

El principal aprehendido fue un hombre de 29 años, a quien las autoridades señalan como el responsable de la comercialización de cocaína y marihuana en la zona. En el mismo domicilio fue detenido un segundo sujeto, acusado de cumplir el rol de "soldadito", es decir, de colaborar en la logística del narcomenudeo.

Además, los efectivos identificaron a un hombre de 37 años que se encontraba en el lugar en el momento del allanamiento, presuntamente intentando adquirir sustancias. Su situación procesal quedó a disposición de la fiscalía actuante.

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Secuestro



En el lugar, los efectivos secuestraron 85,8 gramos de cocaína, parte en dosis ya envasadas y parte en un envoltorio de nylon; 41,5 gramos de marihuana; dinero en efectivo, cuatro teléfonos celulares, una Tablet, una balanza de precisión y elementos utilizados para el fraccionamiento de sustancias.

El expediente fue caratulado como tenencia ilegal de estupefacientes con fines de comercialización.

Interviene en la investigación la Unidad Funcional de Instrucción especializada en Drogas Ilícitas de Pilar.