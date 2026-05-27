Efectivos de la división a pie de la Guardia Urbana detuvieron a dos sujetos acusados de haberle robado el teléfono celular a un menor de edad en cercanías a la Plaza 12 de Octubre.

Según señalaron desde la Secretaria de Seguridad, los acusados se hacían pasar por vendedores ambulantes cuando le robaron a un joven de 13 años.

Tras el hecho, la víctima alertó a los agentes que se encontraban recorriendo las calles Hipólito Yrigoyen y San Martín. Contó que dos hombres, mediante intimidación verbal, le sustrajeron su teléfono celular y se dieron a la fuga.

Puede interesarte

Ante esta situación, fueron alertados todos los medios que patrullaban la zona; donde uno de los binomios que circulaba en las cercanías de la Estación de Trenes del Ferrocarril San Martín, ubicó a los involucrados, mientras se hallaban en los andenes.

Con el apoyo de los móviles de Guardia Urbana, los agentes a pie lograron la aprehensión de los acusados, quienes llevaban consigo el dispositivo sustraído.

Los capturados, de 24 y 25 años de edad, fueron puestos a disposición de la Justicia y trasladados a la dependencia policial actuante. La causa fue caratulada como Robo en vía pública.

