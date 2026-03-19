Efectivos de la Guardia Urbana detuvieron en la localidad de Del Viso a dos sujetos que están acusados de robar una motocicleta.

El hecho se produjo en esa localidad, aunque, según voceros policiales, luego de sustraerla, la dejaron abandonada en la vía pública.

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Todo comenzó con un llamado a la línea de emergencias 109 que informó sobre la circulación de dos sujetos llevando una motocicleta Bajaj Rouser de tiro, en el cruce de las calles Las Azucenas y Los Gladiolos.

Las características de los involucrados aportadas permitió que el Centro de Operaciones y Monitoreo (COM) desplegara una intensa búsqueda por las cámaras ubicadas en la zona, logrando visualizar a los delincuentes a pie.

Con esa información, los móviles de Guardia Urbana desarrollaron un exhaustivo operativo cerrojo, el cual terminó con la captura de los involucrados en las calles Saavedra y 11 de Septiembre.

Al mismo tiempo, los agentes del GUP hallaron el rodado sustraído en estado de abandono, estacionado en la vía pública sobre Los Gladiolos y Las Camelias.

Posteriormente, las autoridades lograron dar con el dueño de la moto, quien no había notado el faltante y manifestó haber dejado en las afueras de su domicilio, ubicado en Las Glicinas al 700.

En cuanto a los capturados, dos malvivientes de 18 años de edad, fueron puestos a disposición de la Justicia y trasladados a una dependencia policial. Uno de ellos, indicaron las fuentes, ya poseía antecedentes por haber cometido delitos de las mismas características.

La causa fue caratulada como Robo de motovehículo, donde interviene la Unidad Funcional de Instrucción 1 de Pilar, a cargo del fiscal Raúl Casal.

Detienen a dos sujetos acusados de robar una moto en Del Viso https://t.co/wVKI3XTqrp pic.twitter.com/jbaEhJIiu3 — Pilar de Todos (@PilarDeTodos) March 19, 2026



