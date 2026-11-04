Dos sujetos fueron aprehendidos acusados de ser los autores del robo de bicicletas de una vivienda de la localidad de Del Viso.

El episodio ocurrió en la zona de la Ruta 26 y la calle Santa Eulalia donde fueron clave las cámaras de vigilancia y el Centro de Monitoreo Zonal desde donde se detectó el accionar de los sospechosos.

Desde la Secretaría de Seguridad del Municipio resaltaron que “los operadores de monitoreo detectaron a dos sujetos saliendo de una propiedad con bicicletas sustraídas”.

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Ante ello, inmediatamente, dieron aviso a los móviles de Guardia Urbana, que desplegaron un operativo cerrojo en la zona.

Gracias a la rápida coordinación, ambos sospechosos fueron aprehendidos a pocos metros del lugar, pese a que uno de ellos intentó escapar a pie.

Al verificar sus antecedentes, “se constató que uno registraba un pedido de captura activo por una causa de hurto y encubrimiento”, resaltaron desde Seguridad y destacaron “la intervención del Sistema Integral de Seguridad que permitió detectar el delito en tiempo real, detener a los responsables y recuperar las bicicletas, que fueron restituidas a su propietario”.

La causa quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción N.º 1 de Pilar, bajo la carátula de robo en vivienda.