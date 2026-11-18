Dos sujetos fueron detenidos por personal policial acusados de intentar robar pertenencias en el estacionamiento de un reconocido hipermercado de Pilar.

Todo sucedió cuando ambos acusados fueron sorprendidos por el dueño de una camioneta que estaba aparcada dentro del predio del Hipermercado Chango Más, ubicado en Colectora de la Panamericana y la calle Madreselvas.

Según consignaron voceros de la Secretaría de Seguridad de Pilar, “la víctima sorprendió a dos sujetos dentro de su Toyota Hilux mientras sustraían diferentes pertenencias” y al verse descubiertos, abandonaron los elementos y escaparon a bordo de un Mercedes Benz gris por la autopista.

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Inmediatamente, los operadores del Centro de Operaciones Municipales analizaron las cámaras de seguridad de la zona y lograron identificar el vehículo mientras circulaba por Panamericana, en dirección a la Ciudad de Buenos Aires.

A partir de su seguimiento en tiempo real, los móviles de Guardia Urbana desplegaron un operativo que permitió interceptar al rodado con sus dos ocupantes sobre la traza principal, a la altura del kilómetro 40.

Como resultado, fueron detenidos los dos sujetos, de 24 y 28 años, quienes además, siempre según las fuentes de Seguridad, circulaban sin la documentación correspondiente del vehículo utilizado para la fuga.

Desde el área de Seguridad resaltaron que “la coordinación entre el monitoreo en tiempo real y la respuesta operativa de Guardia Urbana permitió localizar y detener a los sospechosos, poniendo de manifiesto la importancia de las herramientas del Sistema Integral de Seguridad de Pilar”.

Los detenidos quedaron a disposición de la Justicia, en una causa caratulada como Tentativa de Hurto y Resistencia a la Autoridad, con intervención de la UFI N.º 2 de Pilar.

