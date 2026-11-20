Dos sujetos fueron detenidos por agentes de la Guardia Urbana de Pilar acusados de haber perpetrado un robo en un comercio del centro de Pilar y emprender la huida a bordo de un auto utilizado como DiDi.

Según consignaron voceros de la Secretaría de Seguridad, el hecho se registró en un local ubicado en la intersección de las calles 11 de septiembre y Tucumán. Allí, dos sujetos abordaron a un comerciante mientras descargaba pertenencias de su vehículo.

Llegaron a quitarle dinero en efectivo, teléfonos celulares y distintos elementos del local.

Puede interesarte

Tras recibir la alerta del 911, agentes de la Guardia Urbana a Pie asistieron a la víctima, mientras los operadores del Centro de Operaciones Municipales iniciaron una búsqueda mediante las cámaras de seguridad.

El análisis de las imágenes permitió identificar a los sospechosos cuando abordaban un Chevrolet Corsa blanco y emprendían la fuga por la calle San Martín, en dirección a Panamericana.

A partir de esta información, el COM mantuvo el seguimiento digital en tiempo real y coordinó con los móviles de Guardia Urbana un operativo cerrojo que culminó en Ruta 8 e Ingeniero Mitre, en Del Viso, donde fueron interceptados los involucrados.

Durante el procedimiento, los agentes recuperaron dinero en efectivo, tres teléfonos celulares, un posnet y otros elementos sustraídos.

Asimismo, se estableció que el conductor del vehículo se encontraba prestando servicio de transporte de pasajeros mediante la aplicación DiDi.

Los aprehendidos quedaron a disposición de la Justicia, en el marco de una causa caratulada como Hurto en comercio.