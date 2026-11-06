Dos personas fueron detenidas en José C. Paz, acusadas de maltrato animal, tras un operativo en los barrios Los Hornos y Néstor Kirchner, donde se secuestraron dos caballos que presentaban lesiones.

Los animales fueron trasladados a una ONG de Moreno para recibir atención veterinaria.

Controles preventivos sobre el estado de los equinos

El procedimiento se realizó cuando personal policial llevó adelante controles preventivos sobre el estado de los equinos en ambos barrios.

De acuerdo a fuentes policiales consultadas por Pilar de Todos, participaron también efectivos de la PDS José C. Paz y de la Coordinación Zona Conurbano Norte – Patrulla Rural.

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Deficientes condiciones sanitarias, con lesiones visibles

En ese marco, los uniformados constataron dos animales en “deficientes condiciones sanitarias, con lesiones visibles”, siempre de acuerdo a las fuentes.

Uno de los equinos pertenecía a una mujer de 28 años, en tanto el otro era utilizado para tiro de carro por un hombre de 48. Ambos fueron aprehendidos.

Dos equinos mestizos sin marcas identificatorias

Los efectivos secuestraron los dos ejemplares, descriptos como mestizos y “sin marcas identificatorias”: uno de pelaje bayo y otro zaino oscuro.

Por su parte, los caballos fueron entregados al Centro Ecológico Salvamos la Tierra, en la localidad de Moreno, a los fines de una “intervención urgente con veterinarios”.

Causa por infracción a la Ley 14.346

La causa quedó caratulada como “aprehensión y secuestro en el marco de infracción a la Ley 14.346”, norma de protección contra el maltrato animal. Interviene la UFI N.º 19 de Malvinas Argentinas.