Dos hombres fueron detenidos en distintos procedimientos realizados en Pilar y Del Viso, acusados de agredir físicamente a dos mujeres, episodios de violencia de género registrados con pocas horas de diferencia.

Las intervenciones fueron concretadas por efectivos del Comando de Patrullas luego de llamados al sistema de emergencias 911. Ambos casos quedaron a disposición de la Justicia.

Agresión, daños y resistencia en Pilar

Uno de los hechos ocurrió en una vivienda ubicada sobre Formosa, jurisdicción de la Comisaría Pilar 4ta.

Según informaron fuentes policiales, al arribar al lugar los uniformados se entrevistaron con una mujer de 28 años, quien manifestó que su pareja se había presentado en el domicilio y, tras una discusión, la agredió físicamente.

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La denunciante además indicó que el acusado provocó daños dentro de la vivienda.

Cuando los efectivos se encontraban en el lugar, el sospechoso se acercó a la puerta y, al advertir la presencia policial, comenzó a realizar ademanes e intentó abalanzarse sobre los uniformados con fines agresivos. En ese momento fue reducido y aprehendido.

El detenido tiene 24 años y la causa fue caratulada como lesiones, daños, resistencia a la autoridad y aprehensión. Interviene la UFI N° 3 de Pilar.

Violencia delante de dos menores en Del Viso

El segundo episodio se registró en la localidad de Del Viso, en inmediaciones de la calle Copello, donde personal policial acudió por otro alerta por violencia familiar.

En el lugar, una mujer de 33 años denunció que momentos antes se había presentado su ex pareja, quien la agredió físicamente y se mostró violento delante de sus dos hijos menores de edad.

Con autorización de la denunciante, los efectivos ingresaron al inmueble y procedieron a la identificación y posterior aprehensión del acusado, de 35 años.

Al cursar sus datos al sistema informático, la operadora informó además que sobre el hombre pesaba un comparendo compulsivo vigente desde mayo de 2025, solicitado por la UFI y Juzgado de Violencia de Género de San Isidro.

Fue trasladado a la dependencia policial correspondiente, con intervención de la UFI N° 3 de Pilar.

Investigación judicial

Ambos hechos son investigados por la fiscalía interviniente, que deberá avanzar con la toma de declaraciones, pericias médicas y demás medidas procesales para determinar responsabilidades.