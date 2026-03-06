Dos hombres fueron detenidos en el centro de Pilar acusados de ingresar a una vivienda, robar cables subterráneos y amenazar de muerte a la propietaria del lugar. El procedimiento se concretó a pocas cuadras del domicilio tras un operativo policial desplegado luego del alerta de la víctima.

El hecho se registró en la zona de Lauria y Hernandarias, donde efectivos del Comando de Patrullas se dirigieron tras recibir un aviso por un robo en proceso. Al llegar al lugar, los uniformados se entrevistaron con una mujer de 50 años, quien denunció que instantes antes dos hombres habían ingresado a su propiedad tras violentar el cerco perimetral.

De acuerdo a su testimonio, los sospechosos sustrajeron varios metros de cables subterráneos, para lo cual también provocaron daños en los medidores del domicilio. Durante el episodio, además, amenazaron de muerte a la dueña de la vivienda, tras lo cual escaparon del lugar.

La víctima aportó características físicas y la dirección en la que habían huido los sospechosos, lo que permitió a los efectivos iniciar un rastrillaje en la zona. Según indicaron fuentes policiales a Pilar de Todos, los hombres se dieron a la fuga en dirección a la calle Maipú.

Puede interesarte

Pocos minutos después, los uniformados lograron identificar y detener a los dos sospechosos en la calle Pampa, entre Hernandarias y Vieytes, en las inmediaciones del lugar donde se había producido el hecho.

Los detenidos tienen 22 y 28 años. Durante el procedimiento, los efectivos incautaron varios metros de cables subterráneos que habrían sido sustraídos de la vivienda.

Además, entre las pertenencias de los acusados se halló un envoltorio transparente con una sustancia polvorienta, que tras ser analizada arrojó resultado positivo para clorhidrato de cocaína, con un peso aproximado de 1,9 gramos.

Tras la aprehensión, ambos hombres fueron trasladados a la dependencia policial correspondiente para la realización de las actuaciones de rigor y los controles médicos de rutina.

La causa quedó caratulada como robo, amenazas e infracción a la Ley 23.737, con intervención de la Unidad Funcional de Instrucción N°4 de Pilar, que dispuso las diligencias judiciales correspondientes para avanzar con la investigación.