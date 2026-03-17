Efectivos de la Guardia Urbana detuvieron a dos delincuentes que huían del distrito tras haber robado un auto en la localidad de Del Viso.

Según consignaron voceros de la Secretaría de Seguridad del Municipio de Pilar, fue clave para la aprehensión el seguimiento realizado desde el Centro de Operaciones Municipales.

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Todo comenzó cuando los dos ladrones a bordo de una motocicleta, interceptaron a su víctima en la calle Las Margaritas y le sustrajeron su vehículo; un Honda Fit de color gris.

El hecho fue denunciado y con los datos obtenidos, los operadores del COM comenzaron una intensa búsqueda, que derivó en la detección del automóvil sustraído a la altura de las calles Beliera y Dinamarca. Transitaban con sentido a la Ruta 26.

Esa información dio inicio a un operativo cerrojo que permitió detener a los delincuentes en momentos en que ya habían salido de los límites del distrito. Puntualmente, en la calle El Jilguero y Los Claveles de la localidad de Maquinista Savio, los delincuentes perdieron el control del rodado lo que facilitó su posterior detención.

Los aprehendidos, ambos mayores de edad, fueron puestos a disposición de la Justicia y trasladados a una dependencia policial.

La causa fue caratulada como robo automotor, donde interviene la UFI 4 de Pilar.