Cuatro hombres fueron aprehendidos en la localidad de La Lonja, en Pilar, luego de ser sorprendidos mientras intentaban ocupar una casaquinta. La intervención policial se produjo tras el aviso del propietario, quien detectó la presencia de personas desconocidas dentro de su propiedad.

Puede interesarte

El hecho ocurrió en una vivienda ubicada sobre la calle Comodoro Rivadavia, en el barrio Altos de La Lonja. Según informaron fuentes policiales, el dueño del inmueble —un hombre de 43 años— tomó conocimiento de la situación al constatar movimientos extraños en el interior de la finca y dio aviso inmediato a las fuerzas de seguridad.

Al arribar al lugar, personal del Comando de Patrulla Pilar encontró a los intrusos ya dentro de la vivienda. Los ocupantes se encontraban escuchando música a alto volumen, lo que indicaba que habían comenzado a instalarse en el predio sin autorización, explicaron fuentes del caso.

La inspección del acceso permitió comprobar que el portón vehicular había sido violentado, tras romper la cadena y el candado que aseguraban el ingreso. Esa maniobra habría sido utilizada para acceder a la propiedad sin consentimiento del titular.

En el operativo también intervino personal del Destacamento Policial de La Lonja, que colaboró con la identificación y aprehensión de los involucrados. Se trata de cuatro hombres de 55, 54, 34 y 33 años, con domicilios en distintos sectores de La Lonja, Villa Verde y Presidente Derqui.

Tras la aprehensión, los sospechosos fueron trasladados a la dependencia policial correspondiente, donde quedaron a disposición de la Justicia. La causa fue caratulada como “tentativa de usurpación”, “tentativa de robo” y “amenazas”, con intervención de la Unidad Funcional de Instrucción N.º 1 de Pilar.