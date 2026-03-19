Personal de la Sub DDI de Pilar detuvo en las últimas horas al integrante de un grupo comando que protagonizó un violento robo en una empresa de logística de Pilar.

El asalto se produjo en el pasado mes de febrero y ocurrió en la empresa logística “El Chiro S.A” ubicada en la Ruta 8 entre las calles Zapiola y Argerich.

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En el lugar, ingresó un grupo comando integrado por al menos cuatro delincuentes que redujeron a un efectivo policial franco de servicio, y lo ataron con precintos.

La víctima, que fue hallada por la Policía que llegó ante el llamado a emergencias, refirió que al menos cuatro sujetos con los rostros cubiertos, mediante intimidación con armas de fuego, le sustrajeron su teléfono celular y su arma reglamentaria, una pistola Bersa Thunder Pro, con cargador de 17 municiones.

Durante el asalto, en el lugar también se encontraba un policía retirado, a quien los malvivientes le sustrajeron su teléfono celular.

Mientras que posteriormente procedieron a reducir al encargado general y a trece empleados, encerrándolos en la cocina.

Tras varios minutos dentro del predio, los autores se dieron a la fuga por la Ruta 8 a bordo de una camioneta VW Amarok color gris, sin patente colocada. También contaban con un vehículo de apoyo – un Fiat Siena color negro.

Tras el hecho consumado, se inició una profunda investigación que derivó en la identificación del auto de apoyo usado por los delincuentes, así como también datos de quien lo conducía. Con esa información, se solicitó ante el Juzgado de Garantías interviniente la correspondiente orden de detención y secuestro.

Así, este jueves, el personal de la DDI en conjunto con efectivos de la comisaría jurisdiccional, procedió en la vía pública —en inmediaciones de calles Manuel Belgrano entre Las Acacias y Los Naranjos, localidad de General Rodríguez— a la interceptación del rodado que en ese momento estaba siendo conducido por uno de los integrantes de la banda delictiva quien terminó aprehendido.

Personal de la investigación también secuestró un teléfono celular del imputado, una gorra tipo visera y un par de guantes negros.

Según informaron las fuentes a Pilar de Todos, “el aprehendido había recuperado la libertad en marzo de 2025, tras cumplir condena en la Unidad N° 48 de San Martín, por delitos contra las personas y la propiedad, siendo considerado un sujeto de alto riesgo”.

En la causa interviene la UFI 3, a cargo del Fiscal Germán Camafreita.