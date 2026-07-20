Un hombre de 25 años quedó detenido, acusado de integrar una banda que cometió al menos tres robos en countries y barrios cerrados de Pilar.

La Sub DDI Pilar llevó adelante la investigación, que derivó en su captura tras un operativo conjunto con la Policía de Córdoba.

El hecho principal ocurrió a fines de marzo en una vivienda del barrio cerrado La Loma, de acuerdo a fuentes policiales consultadas por Pilar de Todos. La víctima se ausentó del domicilio y, al regresar, constató que sujetos desconocidos habían forzado una reja y un ventanal para ingresar.

Del interior robaron 150 mil dólares y joyas guardados en una caja de seguridad, además de una computadora portátil y un drone.

La propiedad contaba con cámaras de seguridad, que resultaron clave para la pesquisa posterior.

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La banda también habría cometido otros dos robos en la urbanización Altos del Pilar, dónde ingresaron a viviendas en las que no se encontraban sus propietarios y se llevaron dinero y otros elementos de valor.

Según fuentes policiales consultadas, el detenido habría cumplido en el grupo un rol de campana, encargado de advertir a los otros integrantes sobre la eventual presencia de guardias de seguridad en las inmediaciones de las urbanizaciones.

Siempre de acuerdo a las mismas fuentes, también habría tenido a su cargo tareas de logística, como el traslado de los otros implicados.

El rastreo que llevó a la captura

A partir de las imágenes registradas en el lugar y del cruce con el Centro de Monitoreo Municipal, los investigadores identificaron el vehículo utilizado por los autores: un Peugeot 308 gris con dominio colocado.

La pista llevó a un domicilio en la localidad cordobesa de Las Varillas, donde se determinó que la documentación de venta del auto era apócrifa.

Siempre de acuerdo a las fuentes, el seguimiento continuó a través de cámaras de otros municipios y tareas de campo, que permitieron ubicar una carga de combustible pagada con billetera virtual y el paso de los sospechosos por un peaje de una autopista cordobesa.

Esos elementos posibilitaron identificar a uno de los integrantes de la banda, oriundo de Córdoba.

Con la evidencia reunida, la Justicia libró la orden de detención del imputado y el secuestro del vehículo.

Los investigadores también establecieron, por las características físicas, la vestimenta y el modus operandi registrados en los videos, que el mismo grupo estaría vinculado a otros dos hechos.