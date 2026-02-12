Un hombre fue detenido en Pilar en el marco de un hecho de violencia de género luego de que su pareja solicitara ayuda desde el interior de una vivienda, donde, según denunció, estaba siendo agredida y retenida contra su voluntad.

El episodio se registró a partir de un llamado al sistema de emergencias 911, que alertó sobre una situación de violencia en una vivienda del centro de Pilar. Ante esa comunicación, personal policial fue desplazado de inmediato al lugar para verificar lo ocurrido.

Al arribar, los efectivos escucharon a una mujer que, desde el interior del domicilio y en estado de llanto, pedía auxilio. Según se informó oficialmente, la víctima manifestó que su pareja se encontraba agresiva, que la había golpeado y que había provocado daños en distintos elementos del interior de la vivienda.

Puede interesarte

Además, la mujer denunció que el hombre no le permitía salir, manteniéndola encerrada dentro del domicilio, por lo que el personal policial decidió ingresar al lugar.

Intervención policial y aprehensión

Una vez dentro de la vivienda, los efectivos constataron que el acusado impedía efectivamente la salida de la mujer, por lo que procedieron de inmediato a su aprehensión. La víctima fue identificada y asistida en el lugar.

Posteriormente, ambas partes fueron trasladadas a la dependencia policial correspondiente para la realización de las actuaciones de rigor, previo examen médico, conforme al protocolo vigente para este tipo de hechos.

La causa quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción especializada en Violencia de Género de Pilar, que dispuso las medidas judiciales correspondientes. El acusado permanece a disposición de la Justicia mientras avanza la investigación.