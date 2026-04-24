Un hombre de 62 años fue detenido en Los Cardales, partido de Exaltación de la Cruz, acusado de adulterar las fechas de vencimiento de alimentos y reintroducirlos al mercado como aptos para el consumo. El operativo fue ordenado por el Juzgado Federal de Campana a cargo del juez Adrián González Charvay.

La investigación se inició en octubre del año pasado a partir de una denuncia anónima recibida por la División Delitos contra la Salud Pública de la Superintendencia de Investigaciones Federales de la PFA. Los detectives detectaron que el sospechoso realizaba publicaciones en redes sociales para abastecerse de cervezas, embutidos y pescados envasados al vacío que se encontraban vencidos o próximos a vencer, con el fin de adulterar sus impresiones originales y reintroducirlos en el mercado como aptos para el consumo, representando un grave riesgo para la salud de los compradores.

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Durante el allanamiento al establecimiento ubicado en el barrio Los Cardos se secuestraron gran cantidad de embutidos, pescados al vacío y bebidas con alcohol adulterados, máquinas de grabado láser y de impresión, impresoras de etiquetas autoadhesivas, una camioneta furgón utilizada para la distribución, una PC, un celular y documentación de interés para la causa.

En el procedimiento participaron el Instituto Nacional de Alimentos (INAL), el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) y personal de la Dirección de Bromatología y Zoonosis de la Municipalidad de Exaltación de la Cruz.

El detenido quedó a disposición del magistrado por infracción a la ley 26.524, que penaliza el envenenamiento o adulteración de aguas, medicamentos y alimentos.