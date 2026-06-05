La Policía Federal Argentina (PFA) detuvo a un hombre de 59 años con pedido de captura vigente por abuso sexual contra su hijastra, quien residía con él en Del Viso, en Pilar.

Según fuentes de la Policía Federal, los episodios investigados se produjeron entre enero de 2020 y marzo de 2022 en dos domicilios: uno ubicado en el partido de San Miguel y otro en Del Viso.

De acuerdo con los investigadores, la víctima tenía 9 años cuando comenzaron los abusos, que se repitieron de manera sucesiva mientras la niña convivía con el imputado y su madre.

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La denuncia y la Cámara Gesell

Tras la ruptura de la pareja, la víctima le contó a su madre lo ocurrido durante ese período. La mujer radicó la denuncia penal correspondiente.

En el marco del proceso judicial, la menor fue evaluada en Cámara Gesell, instancia que —según la causa— permitió acreditar los abusos denunciados. La Unidad Fiscal de Instrucción y Juicio N°14, a cargo del doctor Ricardo Romero, ordenó entonces la captura del acusado.

Años prófugo

El hombre se fugó y permaneció con paradero desconocido por varios años. Las pesquisas iniciales no arrojaron resultados concluyentes, por lo que la fiscalía convocó a la División Búsqueda de Prófugos de la PFA.

De acuerdo con los investigadores, los agentes federales desarrollaron tareas de campo, análisis de información y vigilancias encubiertas en distintos horarios hasta determinar que el acusado frecuentaba la zona de Hurlingham.

Con autorización del Juzgado de Garantías N°4 del Departamento Judicial de San Martín, a cargo del doctor Alberto Brizuela, efectivos materializaron el arresto sobre la vía pública, en la intersección de las calles Risso y Planes, en la localidad de William Morris.

La carátula judicial

El detenido, de nacionalidad argentina y 59 años de edad, quedó a disposición del magistrado interventor imputado por el delito de "abuso sexual gravemente ultrajante reiterado, agravado por la convivencia preexistente con un menor de 18 años".